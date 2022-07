Koblenz – Stadtteilbüchereien schließen in den Sommerferien

Erstellt in

Koblenz – Die drei Zweigstellen der Stadtbibliothek Koblenz (Karthause, Pfaffendorfer Höhe und Horchheim) sind vom 25. Juli bis zum 2. September 2022 geschlossen.

Ab dem 5. September stehen die Stadtteilbüchereien wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Trotzdem muss auf die Bibliotheksnutzung und die Ausleihe von Medien nicht verzichtet werden. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes bleibt in den Ferien ohne Einschränkung von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr geöffnet. In der Kinder- und Jugendbibliothek läuft in den Ferien der Lesesommer.

Außerdem können die digitalen Angebote Onleihe, filmfriend und freegal music von überall genutzt werden.

Infos auch unter www.stb.koblenz.de oder Tel. 0261/129-2626.