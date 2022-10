Koblenz – Technische Störung sorgt für Ausfall von Straßenbeleuchtung

Koblenz – Zahlreiche Anrufe und Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern haben die Stadtverwaltung Koblenz im Laufe des Mittwochs erreicht. Der Grund dafür war, dass es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Ausfällen der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Güls sowie in Teilen der Rheinanlagen gekommen war. Vielfach wurde vermutet, die Stadtverwaltung habe aus Energiespargründen die Straßenbeleuchtung abgestellt, ohne hierüber zuvor zu informieren. Doch das war nicht der Fall.

Vielmehr konnte der Kommunale Servicebetrieb der Stadt eine technische Störung als Ursache für die ausbleibende Beleuchtung der betroffenen Bereiche ausmachen. Diese Störung konnte am Mittwoch bereits wieder behoben werden, so dass die Straßenbeleuchtung in Güls sowie in den Rheinanlagen wieder funktionsfähig ist, wie die Stadtverwaltung Koblenz mitteilt.

