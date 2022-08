Koblenz – Verkehr: Erneuerung des Fahrbahnbelages in der Wilhelm-Leuschner-Straße

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 10. August bis 1. September wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Wilhelm-Leuschner-Straße erneuert.

Am 10. August erfolgt hier zunächst die Baustelleneinrichtung.

Am 11. August wird dann der vorhandene Fahrbahnbelag in 2 Abschnitten, jeweils bis Mitte Tankstelle, abgefräst. Darauf folgen in der Zeit vom 12. bis 29. August die Vorarbeiten an Schächten, Rinnen und Schiebern. Im Anschluss hieran erfolgt dann am 30. und 31. August der Einbau der neuen Asphaltschicht ebenfalls in 2 Abschnitten. Die Verkehrsfreigabe ist für den 1. September gegen Abend vorgesehen.

Bei den Fräsarbeiten am 11. August, den Asphaltarbeiten am 30. und 31.08. August sowie während der Arbeitszeiten zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr ist ein Befahren der Straße nicht möglich, da der Asphaltbelag 10 cm stark aufgenommen wird. Nach 17:00 Uhr ist nur bedingt und nur nach Rücksprache mit dem Polier vor Ort ein Befahren der Straße möglich. Die Tankstelle kann jedoch in dieser Zeit entweder von der unteren oder oberen Zufahrt der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße erreicht werden.

Die Anwohner und Anlieger werden gebeten, ab dem 10. August, 7:00 Uhr, ihre Fahrzeuge außerhalb der Straße zu parken um Behinderungen der Arbeiten, sowie Verschmutzungen und Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Stadt Koblenz