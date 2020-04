Koblenz – Verkehr: Kanalbauarbeiten in Teilabschnitten der Hohenzollernstraße bringt Behinderungen

Koblenz – Verkehr: Wegen dringender Reparaturarbeiten am Hauptkanal werden in mehreren Bauabschnitten in der Hohenzollernstraße Arbeiten in offener Bauweise durchgeführt.

Von Montag, 20.04. bis Dienstag, 05.05.2020 wird die Hohenzollernstraße zwischen Mainzer Straße und Anschützstraße voll gesperrt.

Die Reparaturarbeiten am Hauptkanal finden im Bereich Haus Nr. 147 bis 149 statt.

Soweit es die Arbeiten zulassen, können die Anwohner mit ihren Fahrzeugen den Bereich der Vollsperrung nutzen.

Für Fußgänger gibt es keine Einschränkungen.

***

Stadt Koblenz