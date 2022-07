Koblenz – Verkehrsverbesserung Mainzer Straße – 2. Bauabschnitt

Erstellt in

Koblenz – Verkehr: Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz hat im Juni mit den Umbauarbeiten in der Mainzer Straße/Mozartstraße begonnen. Die Arbeiten sind nun soweit fortgeschritten, dass die Fertigstellung der Tiefbauarbeiten an dieser Stelle kurz bevorstehen.

Nach derzeitigem Stand, wird der Kreuzungsbereich am 18.07.22 geräumt und die Verkehrssicherung im Bereich Mainzer Straße, Einmündung Schenkendorfstraße aufgebaut. Auch hier werden die Lichtsignalanlagen mitsamt der zugehörigen Technik, der Masten und der Fundamente komplett neu hergestellt. Weiterhin werden an den Querungsstellen für zu Fuß Gehende die Bordsteinführung und die Gehwege nach neuem Standard barrierefrei umgebaut. Dies dient auch dem Ziel, die Radfahrenden mit entsprechenden Aufstellflächen in den Verkehrsraum zu integrieren. Im Anschluss erhält auch dieser Bereich eine neue Straßenmarkierung. Damit werden auch die derzeit noch vorhandenen Lücken im Radweg der Mainzer Straße geschlossen.

Während der Arbeiten bleiben alle Wegebeziehungen offen und werden durch provisorische Ampelführungen geregelt.

Die geplante Bauzeit beträgt etwa 6 Wochen. Die Stadt Koblenz bittet die Bewohnerschaft und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderliche Baumaßnahme. Weitere Informationen gibt es auch unter www.koblenz-baut.de.

