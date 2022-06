Koblenz – Weiterbildungskurs „klimafit“ erfolgreich abgeschlossen: Teilnehmende haben sich „klimafit“ gemacht

Posted in

Koblenz – Damit endet der diesjährige „klimafit“ Kurs des WWF Deutschland und Helmholtz-Verbunds „Regionale Klimaänderungen und Mensch” (REKLIM) an der vhs Koblenz in enger Kooperation mit der Klimaschutzbeauftragten der Stadt Koblenz.

Gemeinsam haben sich die Teilnehmenden in dem Kurs damit auseinandergesetzt, was die Klimakrise für sie selbst und die Stadt Koblenz bedeutet und wie sie selbst aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Sie tauschten sich mit der Klimaschutzbeauftragten darüber aus, welche Ursachen und Folgen die Klimakrise für die Region und die Stadt Koblenz hat und wie das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept aussieht. Darüber hinaus haben sie Best Practice Beispiele für innovative Konzepte kennengelernt.

Im Rahmen der klimafit Challenge haben die Teilnehmenden erfahren, wie jede:r mit kleinen Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen und bei der eigenen Mobilität ganz konkret CO2- Emissionen einsparen kann.

Hintergrund:

Den Weiterbildungskurs „klimafit“ haben der WWF Deutschland und der Helmholtz-Verbund

„Regionale Klimaänderungen und Mensch“ (REKLIM) 2017 gemeinsam entwickelt. In den Kursen wird vermittelt, was die Ursachen und Folgen der Klimakrise auf globaler wie auch auf regionaler und lokaler Ebene sind.

Zudem sprechen die Teilnehmenden mit Expert:innen über Ursachen und Folgen des Klimawandels und werden durch das kommunale Klimaschutzmanagement über mögliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene informiert. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Weitere Informationen zum Projekt unter www.klimafit-kurs.de

Stadt Koblenz