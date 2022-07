Köln – 24-Jähriger schüttet Bier aus S-Bahn und würgt Unbekannten – Bundespolizei sucht nach den Geschädigten

Köln (NRW) – Nach einem Vorfall am Sonntag, den 17.06.2022, am Haltepunkt Köln-Nippes, sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Ein 24-Jähriger hatte eine Bierdose aus dem Fenster der S11 entleert, deren Inhalt in die Augen eines Kindes gelangte. Anschließend soll er einen unbekannten Reisenden gewürgt haben. Nun sucht die Bundespolizei nach den Betroffenen.

Am Sonntag gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein 24-jähriger Dormagener eine Bierdose aus dem geöffneten Kippfenster der Straßenbahn S11 (von Bergisch Gladbach kommend) kippte. Der Inhalt spritzte, laut Zeugenaussage, in die Augen eines Kindes, welches im Zug in Begleitung seiner Mutter war. Anschließend habe der Beschuldigte die S11 am Haltepunkt Nippes verlassen und am gegenüberliegenden Bahnsteig einen unbekannten Reisenden mehrere Sekunden lang gewürgt. Auch dieses Opfer entfernte sich vor Eintreffen der Bundespolizei vom Haltepunkt.

Die Bundespolizei stellte den Tatverdächtigen und vernahm den Zeugen, welcher seine Beobachtungen schilderte. Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen Tatverdächtigen, stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist. Die Beamten veranlassten zur Beweissicherung eine Videoauswertung. Der Beschuldigte muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei die betroffenen Geschädigten des Vorfalls. Sollten Sie unmittelbar von dem Sachverhalt betroffen sein oder können sachdienliche Angaben machen, melden Sie sich bitte unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin