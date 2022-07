Lahnstein – Erste Bilanz de Veranstaltungen am Wochenende in Lahnstein

Lahnstein – Am Freitag, den 01.07.2022, fand im Zeitraum von 17.00 bis 24.00 Uhr das „Mallorca Open Air“ Festival in Lahnstein an der Lahnmündung in Niederlahnstein statt.

Bei schönem Wetter und guter Stimmung fanden knapp 5000 Zuschauer den Weg zu der Veranstaltung.

Am Samstag fand dann in der Zeit von 12.00 bis 22.00 Uhr das „Farbrauschfestival“ an gleicher Örtlichkeit statt. Ca. 2500 Zuschauer genossen diese Veranstaltung.

Beide Veranstaltungen liefen aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Polizeidirektion Koblenz