Landkreis Verden – Brand entlang der A 27

Landkreis Verden (NI) – Kirchlinteln: Am 13.07.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es zum Brand des Geländes nahe der A 27 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-Süd und Verden-Ost.

Ersten Informationen zufolge gerieten in diesen Bereich die Grasnarbe und ein anliegendes Waldstück unmittelbar an der Autobahn in Brand. In der Nähe dazu befand sich ein Sattelzug, der ebenfalls brandbetroffen war.

In beiden Fällen ist die Brandursache ungeklärt. Ob und wie der Sattelzug mit dem Brand des Geländes zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche andauern.

Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die A 27 zeitweise voll gesperrt werden.

Polizeiinspektion Verden / Osterholz