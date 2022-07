Lübeck – Aktion Fahrschein gegen Führerschein startet am 4. Juli 2022

Umtausch gegen ÖPNV-Jahres-Abo in den Bürgerservicebüros ohne vorherige Terminbuchung möglich

Lübeck (SH) – Ab kommenden Montag, 4. Juli 2022, ist es möglich, seinen Führerschein abzugeben und dafür ein Jahres-Abo für den ÖPNV auf dem Lübecker Stadtgebiet zu erhalten.

Die erste Anlaufstelle für am Tausch des Führerscheins Interessierte sind die Bürgerservicebüros des Hansestadt Lübeck, vorrangig die Standorte Innenstadt (Lichthof), St. Lorenz, St. Gertrud, Kücknitz und Moisling sowie die Fahrerlaubnisbehörde. „Wir bieten hier ein schnelles und unkompliziertes Verfahren ohne Terminvergabe an. Mir war es wichtig, den Zugang zu der Umtauschaktion so zu gestalten, dass Jeder hieran teilnehmen kann“, so Senator Ludger Hinsen.

In den Bürgerservicebüros müssen der Führerschein im Original zusammen mit einer Verzichtserklärung sowie dem Bestellschein für die Busfahrkarte abgegeben werden. Alternativ können die Unterlagen auch per Post an die Fahrerlaubnisbehörde, Schlutuper Straße 4, 23566 Lübeck, gesendet werden. Die Unterlagen werden anschließend von der Fahrerlaubnisbehörde geprüft. Stimmen der Name auf Führerschein, Ausweis und Verzichtserklärung überein, erhält der Stadtverkehr eine entsprechende Benachrichtigung. Dieser stellt dann die monatliche Abo-Karte zur Verfügung. Abschließend wird durch die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis ab dem nächsten 1. des Monats, ab dem die Abo-Karte genutzt werden kann, für ungültig erklärt.

„Wir freuen uns, dass wir die Chance bekommen, 500 Lübeckerinnen und Lübeckern von den Vorzügen des Busverkehrs überzeugen zu dürfen und dabei zeigen zu können, dass der ÖPNV auch dauerhaft eine echte Alternative zum Auto darstellen kann“, ergänzt Andreas Ortz, Geschäftsführer des Stadtverkehrs Lübeck.

Die Kosten für die 500 Jahres-Abos werden durch den Bereich Stadtplanung und Bauordnung beim Aufgabenträger für den ÖPNV abgerechnet und anschließend ausgewertet. „Im letzten Jahr haben wir damit begonnen, das ÖPNV-Angebot in der Hansestadt Lübeck punktuell zu verbessern. Bereits Ende des Jahres werden die Fahrgäste von einem deutlich ausgebauten Angebot sowohl auf der Schiene als auch in der Bustaktung von und nach Travemünde profitieren. Ende nächsten Jahres wird sich dann durch die Inbetriebnahme des neuen Bahnhaltepunkts Moisling die Qualität im ÖPNV nochmals deutlich verbessern, einerseits durch eine gute Verknüpfung zwischen Bus und Bahn, anderseits durch neue Zehn-Minutentakte auf einigen Busachsen“, so Senatorin Joanna Hagen.

Die Aktion ist vorerst auf drei Jahre beziehungsweise 500 Teilnehmer:innen begrenzt.

Weitere Informationen sowie die notwendigen Formulare sind online abrufbar unter www.luebeck.de/fuehrerscheintausch

Hintergrund

Die Umtauschaktion erfolgt auf Grundlage eines Bürgerschaftsbeschlusses aus dem August 2021. Insgesamt stehen für bis zu 500 zukünftige ÖPNV-Nutzer:innen Jahres-Abos zur Verfügung. Die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses erfolgt als Gemeinschaftsarbeit der Bereiche Ordnungsamt und Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Lübeck sowie des Stadtverkehrs Lübeck.

