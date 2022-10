Lübeck – Die Stadtbibliothek lädt gleich zweimal zum Gruseln ein

Lübeck (SH) – Gruselnacht in den Sälen der Bibliothek am 28. Oktober und Geistergeschichten beim Bilderbuchkino am 27. Oktober 2022

Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 16 Uhr werden monstermäßige Geistergeschichten vorgelesen. Kinder von 4 bis 7 Jahren sind dann in die Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestraße 5-17, eingeladen, um den Geschichten zu lauschen.

Beim Bilderbuchkino handelt es sich um eine ganz besondere Vorlesestunde: Die Bilder der Geschichte werden auf einer großen Leinwand – wie im Kino – für die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer gezeigt, sodass diese die Geschichte gut mitverfolgen können. Drei Geschichten werden bei dieser Vorlesestunde zu hören sein. Angefangen wird mit einer Geschichte für die Jüngsten, danach steigert sich das angesprochene Alter etwas. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung wird ca. 30 bis 45 Minuten dauern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurz vor Halloween, am Freitag, 28. Oktober, lädt die Stadtbibliothek Lübeck von 15 bis 23 Uhr zu einer schaurig schönen Gruselnacht für Groß und Klein ein. Die historischen Säle der Bibliothek verwandeln sich zu einem Gruselkabinett, wo Geister, Hexen, Zauberer und magische Wesen herzlich willkommen sind. Ab 15 Uhr können an einer Kreativstation gruselige Masken gebastelt, ein schrecklich schönes Bild gemalt, Geisterbowling gespielt und Rätsel gelöst werden.

„Einmal quer durchs Zauberbuch“ geht es mit Mr.TrickNic in seinen Zaubershows für die ganze Familie. Wenn Tücher lebendig werden, Bälle sich scheinbar aus dem Nichts vermehren und Möbel anfangen zu tanzen, kann es auch schon mal etwas gruselig werden. Die beiden Veranstaltungen unterscheiden sich und werden altersgemäß angepasst. Die Abendveranstaltung um 19.30 Uhr lohnt sich also auch für Erwachsene, sie ist jedoch für Zuschauer ab fünf Jahren geeignet. Es gibt für die Show noch freie Plätze. Die erste Show um 16.30 Uhr ist bereits ausgebucht.

Der Lübecker Spieleverein Ludo Liubice e.V. präsentiert ab 17 Uhr vier tolle Spiele zum Mitmachen. Im Tischrollenspiel (Pen and Paper) „Dread“ (über)leben die Spielenden ihre gemeinsame Gruselgeschichte. Jede Entscheidung könnte die letzte sein. In „Die Werwölfe von Düsterwald“ muss herausgefunden werden, wer ein Mensch und wer ein Werwolf ist. „Machina Arcana“ ist ein kooperatives Horror-Brettspiel mit fesselnder Story. Beim Brettspiel „Nemesis“ ist die Frage, ob Erinnerungslücken wieder zurückkehren und das Raumschiff Nemesis erkundet werden kann und wie vertrauensvoll die anderen Crewmitglieder sind. Was machen die Aliens eigentlich an Bord? Empfohlen werden die Spiele ab 12 Jahren.

Vor hundert Jahren wurde Nosferatu uraufgeführt. Einige Szenen des Films, in dem Graf Orlok die Stadt Wisborg in Angst und Schrecken versetzt, wurden in Lübeck gedreht. Mit dem 100-jährigen Jubiläum des Films wird also das 400-jährige Bibliotheksjubiläum verbunden. Der Stummfilm wird mit Musik von Trautonia Capra auf dem Theremin begleitet. Das Theremin ist eines der ersten elektronischen Musikinstrumente, das berührungsfrei durch Eingreifen in ein elektromagnetisches Feld gespielt wird. Die Filmvorführung findet in Kooperation mit den Nordischen Filmtagen statt und beginnt um 21 Uhr, FSK 12.

Plätze für die Zaubershow und die Filmvorführung können unter Tel. (0451) 122 – 4114 oder per E-Mail an veranstaltungen.stadtbibliothek@luebeck.de reserviert werden.

Programmübersicht:

15.00 Uhr – 19.00 Uhr Basteln, Geisterkegeln empfohlen ab 5 Jahre

16.30 Uhr – 17.00 Uhr Zaubershow Mr. TrickNic empfohlen ab 5 Jahre,

(bereits ausgebucht)

17.00 Uhr – 23.00 Uhr Spielverein Ludo Liubice e. V. empfohlen ab 12 Jahre

19.30 Uhr – 20.15 Uhr Zaubershow Mr. TrickNic empfohlen ab 5 Jahre

21.00 Uhr – 23.00 Uhr Filmvorführung Nosferatu mit musikalischer Begleitung

von Trautonia Capra auf dem Theremin, FSK 12

+++

> Veröffentlicht am 25.10.2022

SEO: Lübeck , Die Stadtbibliothek, lädt gleich zweimal zum Gruseln ein, Nachrichten, News, Events, Termine,

Hansestadt Lübeck

Der Bürgermeister