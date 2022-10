Lübeck – Experimentelles Drucken: Ringbuch herstellen – Ein VHS-Kurs zum kreativ werden

Erstellt in

Lübeck (SH) – In diesem Kurs lernen die Teilnehmer:innen verschiedene Drucktechniken kennen und experimentieren mit Druckwerkszeugen (Korken, Draht, Gummibändern, Netzen). Es werden eigene Schablonen und Stempel geschnitzt, mit denen die unterschiedlichen Papiere und der Einband bedruckt werden. Das Ringbuch kann als Kladde, Tage- oder Zeichenbuch verwendet werden und ist neu befüllbar.

Es fallen 12 Euro an Materialkosten (Schwämme, Stempelblöcke, Graupappe, Buchbindegarn, Buchringe) an, die direkt an die Kursleiterin entrichtet werden.

Ab Donnerstag, 27. Oktober 2022, findet der Kurs von 18 bis 20.30 Uhr mit Beatrice Roggenbach in der VHS Lübeck, Falkenplatz 10, 23564 Lübeck, statt. Der Eintritt beträgt 65,50 Euro, ermäßigt 42 Euro. (Kurs-Nr. 207-220A)

