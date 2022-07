Lübeck – Gesundheitsamt bietet kostenlose HIV-Tests am 7. Juli 2022 an

Erstellt in

Aktionen und Beratung zu sexuell übertragbare Infektionen anlässlich des Pride Day Germany

Lübeck (SH) – Anlässlich des Pride Day Germany am Donnerstag, 7. Juli 2022, werden in Lübeck unter dem Motto „Wir lieben Vielfalt – nicht nur am Pride Day!“ zwei Testaktionen angeboten:

Von 12 bis 17 Uhr beantwortet das Team der Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen und HIV im Lübecker Gesundheitsamt Fragen rund um das Thema sexuelle Gesundheit und bietet eine Testung auf sexuell übertragbare Infektionen (STI) wie HIV oder Gonokokken an. Das Angebot ist anonym. Der HIV-Test ist kostenlos. Sollten weitere Testungen sinnvoll sein, betragen die Gesamtkosten für einen umfassenden STI-Check am 7. Juli 2022 nur maximal 10 Euro.

Direkt im Anschluss lädt die Lübecker Aidshilfe von 17 bis 20 Uhr zum Frauen*-Testabend mit kostenlosem HIV-Test.

Weitere Informationen und Terminabsprache:

· Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen und HIV unter der Rufnummer (045) 122 – 5370 oder -5371.

· Lübecker Aidshilfe unter der Rufnummer (0451) 70 41 33 oder 72 551

+++

> Veröffentlicht am 01.07.2022 -Stadt Lübeck