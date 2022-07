Lübeck – Impfsprechstunden starten wieder

Erstellt in

Interessierte Bürger:innen können sich ergebnisoffen beraten und impfen lassen – mit und ohne Termin

Lübeck (SH) – Das Gesundheitsamt Lübeck startet wieder mit regelmäßigen Impfsprechstunden. Hier können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger ergebnisoffen beraten und auf Wunsch auch impfen lassen.

Impfungen gehören zu den wichtigsten vorsorgenden Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen. Moderne Impfstoffe sind gut verträglich und unerwünschte Wirkungen werden nur in sehr seltenen Fällen beobachtet. Das Ziel der Impfung ist es, sich vor einer Infektionskrankheit zu schützen. Bei Erreichen hoher Impfquoten in Lübeck ist es zusätzlich möglich, einzelne Krankheitserreger regional zu reduzieren.

Folgende Impfungen werden aufgrund der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) angeboten:

Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken; Tetanus, Kinderlähmung, Diphtherie, Keuchhusten; Lungenentzündung (Pneumokokken) sowie Hepatitis A und B (bei besonderen Umständen) und die Grippeschutzimpfung (jeweils ab November).

Hinweis: COVID-19-Impfungen erhalten Sie weiterhin im Lübecker Impfzentrum im Haerder Center.

Die nächsten Termine sind am:

19. Juli 2022 von 10 bis 13 Uhr

21. Juli 2022 von 14 bis 17 Uhr

26. Juli 2022 von 10 bis 13 Uhr

28. Juli 2022 von 14 bis 17 Uhr

Ort: Sophienstraße 2-8, 1.OG, 23560 Lübeck

Interessierte können einen Termin vereinbaren unter der Telefonnummer (0451) 122-5640 oder per E-Mail an impfen@luebeck.de. Wer etwas Wartezeit mitbringt, kann auch ohne vorherige Absprache spontan vorbeikommen.

Weitere Termine werden wir regelmäßig bekanntgeben. +++

> Veröffentlicht am 18.07.2022 – Stadt Lübeck