Lübeck – Impfzentrum Lübeck: Grippeschutzimpfungen ohne Termin

Jeden Sonnabend „Open House“ – Beide Impfungen (Corona und Grippe) können gleichzeitig erfolgen

Lübeck (SH) – Ab sofort sind im Lübecker Impfzentrum auch Grippeschutzimpfungen erhältlich. Damit wird ein zusätzliches niedrigschwelliges Impfangebot geschaffen, das kurzfristig Arztpraxen und Kliniken mit entlasten soll.

· Beide Impfungen – Corona und Grippe- können laut STIKO grundsätzlich auch am gleichen Termin an verschiedenen Armen erfolgen.

· Jeder, der einen Corona-Impftermin über www.impfen-sh.de bucht, kann sich am Impftermin zusätzlich für eine Grippeschutzimpfung entscheiden (Eine separate Terminbuchung für die Grippeschutzimpfung ist nicht möglich).

· Wer ausschließlich eine Grippeschutzimpfung wünscht, kann diese ab dem 5. November 2022, jeweils sonnabends von 10.30 bis 19.30 Uhr ohne Termin erhalten.

· Für die Grippeschutzimpfung sind die Versichertenkarte (zwingend erforderlich) und der Impfpass mitzubringen.

· Die Grippeschutzimpfung steht in den Impfstellen, analog zur Corona-Schutzimpfung, allen ab fünf Jahren zur Verfügung.

· Es wird – wie auch in Arztpraxen üblich – der aktuelle tetravalente Grippe-Impfstoff verimpft.

· Um Impfstoffverwurf zu vermeiden, wird in den ersten Tagen für die Impfstellen eine begrenzte Menge an Grippe-Impfstoff pro Impfstelle zur Verfügung gestellt. Sollte sich eine besonders hohe Nachfrage ergeben, kann es also passieren, dass nicht jeder sofort die Grippeschutzimpfung erhält. Das Land wird in diesem Fall die verfügbare Impfstoffmenge in den Impfstellen entsprechend erhöhen.

Die Lübecker Impfstelle ist im 1. Stock des Haerder-Centers in der Königstraße 84-96, 23552 Lübeck und hat von mittwochs bis samstags zu folgenden Zeiten geöffnet:

Mittwoch von 15.30 bis 19.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag von 10.30 bis 19.30 Uhr

Um Wartezeiten zu vermeiden, sind Terminbuchungen online unter www.impfen-sh.de möglich. Telefonische Buchungen sind nicht möglich. Samstags wird ohne Termin geimpft („open house“). Bei Rückfragen können sich die Bürger:innen an die Rufnummer 0800 – 455 655 0 wenden.+++

Detaillierte Informationen zur Grippe‐Saison gibt es bei der Arbeitsgemeinschaft Influenza unter https://influenza.rki.de/+++

> Veröffentlicht am 28.10.2022

Seo: Lübeck Impfzentrum Lübeck, Grippeschutzimpfungen ohne Termin, Nachrichten, News, Gesundheit

Hansestadt Lübeck,

Der Bürgermeister

Bürgermeisterkanzlei

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr.-Julius-Leber-Straße 50-52

23552 Lübeck