Lübeck – Pflegestützpunkt berät in Travemünde

Nächste Sprechstunde am 7. Dezember 2022 – vorherige Anmeldung erbeten

Lübeck (SH) – Nach telefonischer Terminabsprache bieten die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes eine monatliche Sprechstunde in Travemünde an. Die Sprechstunde findet an jedem 1. Mittwoch im Gesellschaftshaus in der Bücherstube, Torstr. 1, in Travemünde statt.

Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 7. Dezember 2022. Termine können bis Dienstag, 6. Dezember 2022, 15 Uhr bei den Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes unter den Rufnummern (0451) 122 – 4931, 122 – 6448 oder 122 – 4903 vereinbart werden.

Der Pflegestützpunkt berät und unterstützt in belastenden Pflegesituationen und bei psychosozialen Problemen. Weiter gibt der Pflegestützpunkt Informationen zu ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen in Lübeck und deren Finanzierung.

Die Beratungen sind vertraulich, unabhängig und kostenlos. +++

> Veröffentlicht am 25.11.2022