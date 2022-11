Lübeck – Umwelt: Baumpflanzaktion erfreut sich großer Nachfrage

Eine Antragstellung ist noch bis zum 15. November 2022 möglich

Lübeck (SH) – Die Baumpflanzaktion der Hansestadt Lübeck stößt auf große Resonanz. Noch bis zum 15. November besteht die Chance auf einen Zuschuss in Höhe von bis zu 150 Euro pro Baum oder Strauch.

Die Vielzahl an Anträgen und Anfragen wertet Jan Lobik, Projektleiter bei der unteren Naturschutzbehörde, als großen Erfolg. So zeigen viele Lübecker Bürger:innen Interesse und setzen ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz. Bisher sind über 75 Anträge eingegangen. Daraus ergeben sich zurzeit 182 Bäume und Sträucher. In der Mehrzahl Obst- und heimische Wildobstheckengehölze. Aber auch Eiben, Eichen, Sandbirken und Feldahorne wurden bereits zur Pflanzung freigegeben.

„Seien auch Sie dabei und geben einem neuen Baum ein Zuhause“, ruft Jan Lobik die Bürger:innen zum Mitmachen auf. „Dabei gewinnt nicht nur die Natur an Lebensraum, auch das eigene Umfeld wird bereichert. Sei es in Form leckerer Früchte, der Verbesserung des Kleinklimas oder durch interessante Naturbeobachtungen“ führt der Umweltwissenschaftler weiter aus.

Die große Nachfrage wirkt sich auch auf das Angebot in den Baumschulen aus, Lobik empfiehlt nicht mehr lang mit dem Baumkauf und der Zuschussbeantragung zu warten.

Das Antragsformular, die detaillierte Förderrichtlinie und weitergehende Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.luebeck.de/baumschutz.

Kontakt zu Jan Lobik können Interessierte über die Rufnummer (0451) 122 – 3980 oder per E-Mail an jan.lobik@luebeck.de aufnehmen. Die Postanschrift lautet: Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck.

Sind alle Zuschussbedingungen erfüllt, können die Antragstellenden nach kurzfristiger Zustimmung direkt pflanzen. Als Hilfestellung wird eine Pflanzanleitung bereitgestellt. Auch der Hanse Obst e. V. unterstützt Sie gerne mit einer kostenlosen Beratung ab 3 Obstbäumen. Der Verein ist im St.-Jürgen-Ring 40 in 23564 Lübeck zu finden oder unter kontakt@hanse-obst.de zu erreichen.

+++

> Veröffentlicht am 09.11.2022 – Stadt Lübeck