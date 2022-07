Lübeck – Verkehr: Sperrung des Fußsteigs auf der DB-Brücke Genin aufgehoben

Erstellt in

Zufußgehende und Radfahrende können das Bauwerk wieder überqueren

Lübeck (SH) – Die Vollsperrung zum Fußsteig an der DB-Brücke Genin ist ab heute, 1. Juli 2022, ab etwa 16 Uhr wieder aufgehoben. Zufußgehende und Radfahrende können das Bauwerk dann wieder überqueren.

Die Arbeiten konnten erfreulicherweise rund eine Woche schneller fertig gestellt werden als geplant. Für die anstehenden Pflasterarbeiten mussten Stahlbauteile an das Brückenbauwerk montiert werden, damit die Tiefbaufirma die Anrampungen zum Bauwerk erneuern kann. Für das Anbringen der Stahlteile, muss am Anfang und am Ende des Fußsteigs der Bohlenbelag auf etwa ein Meter Länge wiederaufgenommen werden.

+++

> Veröffentlicht am 01.07.2022 – Stadt Lübeck