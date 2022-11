Mainz – Ausstellung „Nachhaltige Weihnachten“ vom 28.11.- 31.12.2022 im Mainzer Umweltladen

Mainz – (rap) Der Mainzer Umweltladen zeigt Tipps, Ideen und Anregungen, um die Advents- und Weihnachtszeit nachhaltig zu gestalten.

Gerade zum Ende des Jahres hin wollen wir es stimmungsvoll und gemütlich haben. Egal ob das Zuhause schön dekoriert werden soll, Geschenke besorgt werden oder der Weihnachtsbaum gekauft wird, das Thema Nachhaltigkeit kann auch hier seinen Platz finden.

Es fängt schon mit den Geschenkideen an, vielleicht gibt es eine nachhaltige Alternative zum Gewünschten? Für viele Produkte und Gegenstände bieten Hersteller bereits hochwertige Artikel an, die umweltfreundlich, fair oder auf andere Weise nachhaltig sind. Besonders bei den beliebten Elektrogeräten lohnt es sich auf die Reparaturfähigkeit zu achten, dann hat der Beschenkte länger Freude daran.

Eine stimmungsvolle Beleuchtung ist uns in den dunklen Wintermonaten besonders wichtig. Wer Lichterketten mit LEDs verwendet und diese nur bedarfsweise brennen lässt, spart viel Strom. Gerade im Außenbereich sollten Lichter mit einem hohen Blauanteil (kalt-weiß) und lange Beleuchtungszeiten vermieden werde, denn sie verursachen viel Lichtverschmutzung und beeinflussen die Tier- und Pflanzenwelt negativ.

Bei der jahreszeitlich angepassten Dekoration lohnt sich ein Blick in die Bastelkiste. Flaschen- und Kronkorken, alte Bücher und Teelichthülsen lassen sich in geschmackvolle Deko-Objekte verwandeln. Wie das aussehen kann, zeigt das Umweltladenteam in der aktuellen Ausstellung. Natürlich gibt es auch die passenden Do it yourself-Anleitungen und noch viele weitere Anregungen.

In der Broschüre „Nachhaltig durch die Weihnachtszeit“ finden Sie eine Zusammenfassung aller Tipps und Anregungen. Diese und weitere Informationen erhalten Sie ab dem 28.11.-31.12.2022 im Mainzer Umweltladen (Steingasse 3-9) in der Mainzer Altstadt. Ab dem 1.12.2022 gibt es den bekannten Adventskalender mit kleinen Überraschungen.

Öffnungszeiten des Mainzer Umweltladens:

Montag – Freitag: 10.00 bis 13.00 Uhr, 13.30 bis 18.00 Uhr.

Samstag: 10.00 bis 14.00 Uhr.

