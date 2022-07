Mainz – Bombenfund in Gonsenheim – Entschärfung am Mittwoch, 27. Juli 2022 gegen 13 Uhr

Mainz – Das Polizeipräsidium Mainz teilt die Pressemeldung der Stadt Mainz zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Mittwoch, den 27. Juli 2022:

Im Rahmen der Baumaßnahme „Umgestaltung Vorfahrt Gleisbergschule“ im Ortsteil Mainz-Gonsenheim wurde am heutigen Montag gegen 11.20 Uhr im Erdreich eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe gefunden. Der Fundort befindet sich in der Hugo-Eckener-Straße. Der sofort informierte Kampfmittelräumdienst Koblenz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten den Bombenfund und haben entschieden, dass der gut zugängliche Blindgänger entschärft werden muss. Am Mittwoch, 27. Juli 2022 wird der betroffene Bereich im Radius von 500m evakuiert; die Bombe soll dann planmäßig gegen 13 Uhr entschärft werden. Die Evakuierungsmaßnahmen beginnen früh morgens – die Bevölkerung im betroffenen Bereich ist aufgefordert, diesen bis spätestens 10 Uhr verlassen zu haben. Die Entschärfung kann erst dann erfolgen, wenn mit Sicherheit feststeht, dass sich im Evakuierungsbereich keine Personen mehr aufhalten. Mitarbeiter:innen von Polizei, Ordnungsamt, THW und Feuerwehr werden vor der Entschärfung den Evakuierungsbereich kontrollieren. Betroffen sind rund 4.000 Anwohner:innen, ein Lebensmittelnahversorger, ein Drogeriemarkt, mehrere KITAS und ein Seniorenzentrum. Die Bewohner:innen des AWO Seniorenzentrums Jockel Fuchs werden separat informiert und versorgt. Anwohner:innen aus dem Evakuierungsbereich werden gebeten, sich während der Entschärfung bei Freunden, Verwandten, Bekannten oder anderen Orten außerhalb des Evakuierungsbereichs aufzuhalten. Für Personen, die keine anderen Aufenthaltsmöglichkeiten haben, steht die Sporthalle Weserstraße (Rektor-Forestier-Straße 2, 55122 Mainz) während der Entschärfung zum Aufenthalt zur Verfügung. Der Evakuierungsbereich erstreckt sich auf folgende Straßen (siehe auch Grafik und PDF im Anhang): Agnes-Karll-Str. Alfred-Delp-Str. Am Alten Flugplatz Am Müllerwäldchen An den Kiefern An den Reben An der Bruchspitze An der Nonnenwiese An der Sandflora An Schneiders Mühle Canisiusstr. Carl-Goerdeler-Str. Dr.-Erich-Jung-Str. Elbestr. Erfurter Str. Gleisbergweg Gonsenheimer Höhe Herrnweg Hugo-Eckener-Str. Jacob-Goedecker-Str. Karlsbader Str. Mainzer Str. Marseillestr. Mölderstr. Parsevalstr. Philipp-Wasserburg-Str. Rheingauer Str. Saalestr. Udetstr. Werrastr.

Sollten Bürger:innen besondere Hilfe, z.B. eine Transportmöglichkeit, benötigen, wenden sie sich bitte an die Nummer des Service-Centers: 115. Auch Fragen zu temporären Unterbringungsmöglichkeiten und anderem werden hier ab Dienstag, 8 Uhr bis 18 Uhr und Mittwoch, 8 bis 18 Uhr, beantwortet. Zur Dauer der Maßnahme kann derzeit keine Prognose abgegeben werden, wir bitten die Bevölkerung die bekannten Medien zu beobachten und auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Weitere Informationen folgen im Laufe des morgigen Dienstags.

