Mainz – Entschärfung der Weltkriegsbombe in Mainz-Gonsenheim erfolgreich

Mainz – Planmäßig um 13 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst Koblenz am heutigen Mittwoch, 27. Juli 2022, loslegen.

Bereits nach 35Minuten dann Erleichterung: Der Blindgänger ist entschärft und wird nun vom Kampfmittelräumdienst abtransportiert. Anwohner:innen und Anlieger:innen können zurück in ihre Wohnungen, Häuser, Büros und Geschäfte. Rund 220 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, THW und anderen Hilfsorganisationen waren im Einsatz.

Die 250 Kilogramm Bombe war am Montagmorgen bei Bauarbeiten in Mainz-Gonsenheim gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst, Polizei und Feuerwehr entschieden dann, dass die Bombe am Mittwoch entschärft werden sollte. Bis 10 Uhr wurde ein Bereich im Radius von 500m um den Fundort evakuiert, darunter auch ein Seniorenzentrum. Gemeinsame Kontrollgänge von Ordnungsamt, Feuerwehr, THW und Polizei stellten zwischen 10 und 12.30 Uhrsicher, dass sich keine Menschen mehr im Evakuierungsbereich aufhielten.

„Die Bombe ist entschärft – das ist sicherlich die beste Nachricht des Tages für unsere Stadt. Ich danke allen Kolleg:innen und allen Kräften, die heute im Einsatz waren, insbesondere aber auch allen, die während der kurzen Vorbereitungszeit alles dafür gegeben haben, dass der heutige Einsatz so reibungslos laufen konnte, wie es der Fall war. Danke auch an alle Gonsenheimer, die maßgeblich zum reibungslosen Ablauf beigetragen haben, indem sie sich aus dem Evakuierungsbereich begeben haben,“ so Oberbürgermeister Michael Ebling, der sich gemeinsam mit Bürgermeister Günter Beck auf Dienstreise in der Mainzer Partnerstadt Zagreb befindet. „Unser Einsatzleiter der Feuerwehr Markus Lunnebach hat mich telefonisch auf dem Laufenden gehalten und mit seinem Team ganze Arbeit geleistet – einen herzlichen Dank dafür.“

Auch Ordnungsdezernentin Manuela Matz ist erleichtert und dankbar: „Wir waren als Stadt sehr gut vorbereitet und sind froh, dass bei der geplanten Entschärfung der Weltkriegsbombe alles gut verlaufen ist. Unser Dank geht an alle, die seit Montag quasi rund um die Uhr mit dieser Thematik beschäftigt sind – vom Bevölkerungsschutz über die Feuerwehr, Ordnungsamt und der Polizei bis hin zu den vielen ehrenamtlichen Helfer:innen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Gonsenheimer Bevölkerung und die betroffenen Bürger:innen, Händler:innen und Einrichtungen für ihr Verständnis und die Zusammenarbeit.“

