Mainz – Grüne: Zum Rücktritt des Innenministers Roger Lewentz

Erstellt in

Mainz – Innenminister Roger Lewentz hat die Ministerpräsidentin um seinen Rücktritt als Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz ersucht. Die Ministerpräsidentin hat verkündet, dass sie den Rücktritt annehmen wird. Roger Lewentz übernimmt mit seiner Entscheidung wichtige Verantwortung, erklärt Dr. Bernhard Braun, Vorsitzender der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Innenminister Roger Lewentz gebührt großer Respekt für seine Entscheidung. Er übernimmt mit seinem Rücktritt wichtige Verantwortung für offene Fragen in seinem Verantwortungsbereich. Der Untersuchungsausschuss bleibt auch weiterhin der wichtige Ort der parlamentarischen Aufklärung. Dort stehen in den kommenden Wochen weitere wichtige Befragungen an. Dort werden alle offenen Fragen weiter besprochen werden.“

***

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Rheinland-Pfalz

Kaiser-Friedrich-Straße

55116 Mainz