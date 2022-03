Mainz – Mainz hilft sofort – kostenfreie Ausgabe von FFP2-Masken an hilfebedürftige Mainzer:innen

Mainz – (lvb) Alle Mainzer:innen, die in einem Leistungsbezug stehen oder sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden, bekommen kostenfrei FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Hierzu hat die Landeshauptstadt Mainz 100.000 FFP2-Masken bestellt und an rund 40 Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet geliefert. In den Ausgabestellen, zu denen u.a. das Jobcenter, die Ortsverwaltungen und viele soziale Einrichtungen zählen, werden die Masken an hilfebedürftige Mainzer:innen ausgegeben.

Auch, wenn derzeit die Infektionszahlen zurückgehen und Rheinland-Pfalz weitere Schritte in Richtung Normalität geht, bleibt das Tragen von Masken zum eigenen Schutz und zur Verhinderung einer erneuten Ausbreitung der Infektion wichtig. Die Landeshauptstadt Mainz möchte mit dieser Aktion einen weiteren Teil zur Corona-Pandemiebekämpfung beitragen.

Alle Ausgabestellen finden sich auf www.mainz.de/mainzhilftsofort

