Mainz – Verkehr: Sperrung des südlichen Gehweges in der Straße An der Goldgrube

Mainz – Verkehr: (rap) Aufgrund des Neubaus eines BioNTech-Gebäudes im Stadtteil Mainz-Oberstadt wird ab Montag, 21.03.22 der südliche Gehweg der Straße An der Goldgrube – zwischen der Freiligrathstraße und der BioNTech-Ausfahrt – gesperrt. In diesem Bereich findet in der Folge bis zum 31.12.2022 die Andienung für die Baustelle statt.

Fußgänger:innen werden in Höhe der vorhandenen Lichtsignalanlage auf die gegenüberliegende nördliche Straßenseite geführt. Der Radverkehr wird durch zusätzliche Piktogramme über die Fahrbahn geleitet.

