Mann tötet acht Menschen in Pennsylvania – darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau – Eine schwere Gewalttat erschüttert die US-Stadt Erie: Ein 45-jähriger Mann soll acht Menschen erschossen und anschließend sich selbst getötet haben. Sieben der Opfer waren mit ihm verwandt. Das Motiv ist bislang ungeklärt.
Erie/Pennsylvania, 11. Oktober 2026. Bei einer Schusswaffentat in Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania sind am Freitag acht Menschen getötet worden. Auch der mutmaßliche Täter wurde tot aufgefunden. Nach Angaben der Polizei starb der 45-Jährige offenbar durch eine selbst zugefügte Schussverletzung. Unter den Opfern befinden sich zwei kleine Kinder und eine schwangere Frau.
Zwei Frauen vor dem Wohnhaus gefunden
Die Polizei wurde am Freitagnachmittag zu einem Wohnhaus gerufen. Vor dem Gebäude fanden die Beamten zwei erschossene Frauen. Bei der anschließenden Untersuchung mithilfe von Drohnen und einem Roboter wurden weitere Tote im Haus entdeckt.
Im Inneren fanden die Einsatzkräfte sechs Opfer sowie den mutmaßlichen Täter. Zu den Getöteten gehören ein fünfjähriger Junge und ein einjähriges Mädchen. Eine der getöteten Frauen war nach den veröffentlichten Angaben im achten Monat schwanger.
Kameraaufnahmen liefern den Ermittlern Hinweise auf den Ablauf. Demnach hatten zwei Frauen verzweifelt an die Haustür geklopft und Nachbarn um Hilfe gebeten. Auf den Aufnahmen seien gedämpfte Schussgeräusche aus dem Gebäude zu hören. Anschließend sei der Mann aus dem Haus gekommen und habe die beiden Frauen erschossen.
Sieben Opfer waren mit dem Mann verwandt
Nach Angaben von Polizeichef Rick Lorah waren sieben der acht Opfer Angehörige des mutmaßlichen Täters. Bei der achten getöteten Person handelte es sich um eine Freundin der schwangeren Frau. Welche Umstände zu der Tat führten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein gesichertes Motiv haben die Behörden bislang nicht veröffentlicht.
Lorah beschrieb den Einsatzort als den schlimmsten Tatort, den er jemals erlebt habe. Die Stadtverwaltung erklärte, von dem getöteten Schützen gehe keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit aus.
Gouverneur sichert Unterstützung zu
Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro teilte auf der Plattform X mit, er habe mit Eries Bürgermeisterin Daria Devlin gesprochen und die Unterstützung seiner Regierung zugesichert.
Devlin würdigte die Einsatzkräfte, die unter außerordentlich belastenden Umständen gearbeitet hätten. Auch sie seien Teil der Gemeinschaft und würden die Folgen des Erlebten mit sich tragen.
Die zunächst verbreitete Zahl von neun Toten schließt den mutmaßlichen Täter ein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden somit acht Menschen getötet; der Angreifer ist der neunte Tote (hk)
Quellen: Reuters (via Internazionale), dpa (via Tagesspiegel), Associated Press (AP), ABC News (Australien)