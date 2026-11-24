Melanie Thornton starb bei Flugzeugabsturz am 24.11.2001 – 2 Tage vor Veröffentlichung ihres Welthits Wonderful Dream – Am 24. November 2001 ereignete sich eines der tragischsten Unglücke der europäischen Musikgeschichte. Beim Absturz des Crossair Flug 3597 nahe Bassersdorf verlor die internationale Pop- und Dance-Szene mehrere Künstler – darunter eine Stimme, die bis heute unvergessen ist: Melanie Thornton.
Ein Flug, der nie ankommen sollte
Die Maschine war auf dem Weg von Berlin-Tegel nach Zürich, als sie beim nächtlichen Landeanflug abstürzte.
An Bord befanden sich 33 Menschen, 24 von ihnen kamen ums Leben. Neun Passagiere überlebten schwer verletzt.
Die spätere Untersuchung ergab, dass eine Verkettung aus Pilotenfehlern, falscher Flughöhe und mangelhafter Reaktion auf Warnsysteme zum Unglück führte. Der Absturz hatte weitreichende Konsequenzen für die Sicherheitsstandards in der Schweizer Luftfahrt.
Melanie Thornton – eine Stimme für die Ewigkeit
Melanie Thornton war zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt einer neuen Solo-Phase. Weltweit bekannt geworden als Sängerin von La Bouche, hatte sie sich Ende der 1990er Jahre erfolgreich als Solokünstlerin etabliert.
Am Abend vor dem Unglück war sie in Deutschland auf Promotion-Tour für einen Song, der kurz darauf Musikgeschichte schreiben sollte.
„Wonderful Dream“ – Erfolg im Schatten der Tragödie
Besonders tragisch: Nur zwei Tage nach dem Absturz, am 26. November 2001, erschien Melanie Thorntons Single
Wonderful Dream (Holidays Are Coming) offiziell auf CD.
Der Song – ursprünglich als Weihnachtstitel für eine internationale Coca-Cola-Kampagne produziert – entwickelte sich nach ihrem Tod zu einem Welterfolg:
- Platz 1 der deutschen Charts
- Millionfach verkauft
- Bis heute einer der bekanntesten Weihnachtssongs Europas
Für viele Menschen wurde „Wonderful Dream“ zu einem bittersüßen Symbol: festliche Hoffnung, verbunden mit dem plötzlichen Verlust einer außergewöhnlichen Künstlerin.
Weitere Opfer aus der Musikszene
Neben Melanie Thornton kam auch Victoria Edison ums Leben – Mitglied der Eurodance-Gruppe Passion Fruit.
Anders als häufig berichtet, befand sich nur eine der drei Sängerinnen an Bord.
Zudem starben mehrere Tänzer, Choreografen und Mitarbeitende aus dem Musik- und Showbereich, die an Promotion-Terminen in Deutschland beteiligt waren. Viele von ihnen standen nicht im Rampenlicht – ihr Verlust traf die Branche dennoch schwer.
Melanie Thornton starb bei Flugzeugabsturz am 24.11.2001 – ein Datum, das sich eingebrannt hat
Der 24. November 2001 markiert bis heute einen tiefen Einschnitt für die europäische Pop- und Dance-Musik.
Melanie Thornton wurde nur 34 Jahre alt – doch ihre Stimme lebt weiter.
Jedes Jahr, wenn zur Weihnachtszeit „Wonderful Dream“ erklingt, erinnert der Song nicht nur an Lichter und Hoffnung, sondern auch an eine Künstlerin, deren größter Erfolg erst nach ihrem Tod die Welt erreichte. (hk)