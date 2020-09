Merzig – Nicht grade die FEINE ART: Streit mit Freundin führt zu größerer Schlägerei

Erstellt in

Merzig (SL) – Gegen 01:45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 20.09.2020, geriet ein stark angetrunkener 25-jähriger männlicher französischer Staatsbürger in der Altstadt von Merzig mit seiner 23-jährigen Freundin in Streit.

Im Verlaufe dieses Streits schlug er sie auf offener Straße gegen den Kopf, woraufhin gleich mehrere Personen der jungen Frau zu Hilfe eilten. Daraufhin entwickelte sich eine größere Schlägerei, an welcher sich 15 – 20 Personen beteiligten. Darunter auch ein 27-jähriger Saarbrücker, der unter anderem mit Krücken auf den Franzosen einschlug. Die hinzugerufene Polizei Merzig hatte alle Mühe, die Parteien voneinander zu trennen.

Der Mann aus Saarbrücken wandte sich nun mit seinen Krücken fuchtelnd in Richtung der Polizisten, woraufhin er am Boden fixiert werden musste. Dies missfiel nun einem 25-jährigen Waderner derart, dass wiederum er die Polizeibeamten anging und damit etwa weitere 20 Personen aufstachelte, sich gegen die Polizei zu solidarisierten. Diese setzte sich auch mit dem Einsatz von Pfefferspray zur Wehr.

Erst nach dem Eintreffen von Unterstützungskräften seitens der Polizei, verflüchtigte sich die Menge an Störern schnell und die Polizeibeamten konnten den Sachverhalt aufnehmen, der zu mehreren Strafanzeigen für alle Streitparteien führte.

Die 23-jährige junge Frau wurde übrigens kurzzeitig im Krankenhaus behandelt und verzichtete auf jegliche Aussage gegen ihren Freund.

Polizeiinspektion Merzig