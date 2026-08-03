Monaco Yacht Show & Les Ballets de Monte-Carlo – Monaco als Bühne für Weltklasse-Kultur und Luxus.
Von zeitgenössischem Ballett bis zur internationalen Superyacht-Elite: Ballet auf Weltklasseniveau: Les Ballets de Monte-Carlo © Xavier de Nombel
Monaco, 03.08.2026: Zwei weltweit renommierte Veranstaltungen – die Ballets de Monte-Carlo und die Monaco Yacht Show – zeigen Monaco als einzigartigen Treffpunkt für Kunst, Kreativität und exklusiven Lifestyle, an dem sich kulturelle Exzellenz und internationale Luxuswelten auf besondere Weise verbinden.
Les Ballets de Monte-Carlo – eine Erfolgsgeschichte der Tanzkunst
Die Ballets de Monte-Carlo zählen zu den bedeutendsten kulturellen Institutionen Monacos und vereinen heute Compagnie, Festival Monaco Dance Forum und die Princess Grace Academy unter der künstlerischen Leitung von Jean-Christophe Maillot.
Gegründet 1985 auf Initiative von H.R.H. Prinzessin von Hannover, entstand die Compagnie mit dem Ziel, die Tanztradition Monacos neu zu beleben. Heute ist sie international etabliert und begeistert mit Produktionen, die weltweit auf Tourneen gezeigt werden.
Eine lange Balletttradition in Monaco
Die Wurzeln reichen jedoch weiter zurück: Bereits 1909 machten die legendären Ballets Russes unter Serge de Diaghilev Monaco zu einem kreativen Zentrum des modernen Balletts. Monte-Carlo wurde für zwei Jahrzehnte zu ihrer künstlerischen Heimat und prägte die Entwicklung der Tanzkunst nachhaltig, bevor die Compagnie 1929 aufgelöst wurde und 1951 endgültig verschwand.
Neuanfang und internationale Erfolgsgeschichte
Die 1985 neu gegründete Compagnie steht seit 1993 unter der künstlerischen Leitung von Jean-Christophe Maillot und hat sich zu einer der führenden zeitgenössischen Tanzcompagnien weltweit entwickelt. Mit über 30 eigenen Choreografien – darunter Romeo und Julia, Cendrillon und LAC – prägt er das internationale Ballettrepertoire und fördert zugleich den Austausch mit renommierten Choreografen wie William Forsythe, Jiří Kylián und Sidi Larbi Cherkaoui.
Monaco als Zentrum für Tanz, Bildung und Kreativität
Mit der Gründung des Monaco Dance Forum im Jahr 2000 entstand zudem eine internationale Plattform für Tanz, die Aufführungen, Workshops und Austauschformate vereint. Ergänzt wird das Ökosystem durch die Académie Princesse Grace, die junge Talente ausbildet.
Seit 2011 sind Compagnie, Festival und Akademie unter dem Dach der Ballets de Monte-Carlo vereint – ein einzigartiges Modell, das künstlerische Produktion, Ausbildung und internationale Präsentation in einer Institution verbindet und Monaco zu einem der bedeutendsten Tanzstandorte der Welt macht.
Weitere Informationen unter: Ballets de Monte-Carlo
Monaco Yacht Show: Treffpunkt der internationalen Superyacht-Welt
Vom 23. bis 26. September 2026 wird der Port Hercule erneut zur Bühne für die Monaco Yacht Show, eines der weltweit wichtigsten Events der Luxus-Yachtbranche. Unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert II. von Monaco versammelt die Messe seit 1991 die führenden Akteure der internationalen Yachting-Welt.
Mehr als 120 Superyachten im Hafen von Monaco
Im Mittelpunkt stehen über 120 Superyachten, die direkt im Hafen präsentiert und besichtigt werden können. Jedes Jahr werden zahlreiche neue Modelle vorgestellt, wodurch die Monaco Yacht Show als wichtige Plattform für Innovationen und Trends der Branche gilt.
Luxus-Lifestyle über die Yachten hinaus
Neben den Yachten präsentieren mehr als 500 Aussteller Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Design, Schiffbau und Luxus-Lifestyle. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Automobilmarken, Privatjets, Helikopter und weitere Premium-Produkte.
Mit dem Programm „Blue Wake™“ rückt die Messe nachhaltige Technologien und innovative Lösungen für die Zukunft des Yachtings in den Mittelpunkt. Der Monaco Yacht Summit ergänzt das Programm mit Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen der Branche.
Ein einzigartiges Erlebnis im Herzen Monacos
Vor der glamourösen Kulisse des Fürstentums verbindet die Monaco Yacht Show maritime Exzellenz, Innovation und Luxus und zieht jedes Jahr Besucher und Branchenexperten aus aller Welt an.
Weitere Informationen unter: Monaco Yacht Show I Salon international de superyachts