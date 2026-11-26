Nach „Terror18“-Festnahmen: Anfrage belegt immer mehr Straftaten jugendlicher Rechtsextremisten – Die Bundesanwaltschaft hat drei mutmaßliche Mitglieder der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe „Terror 18“ festnehmen lassen, darunter zwei 14-Jährige. Auch in Hamburg ist die Zahl minderjähriger Tatverdächtiger bei rechts motivierten Straftaten gestiegen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. 2023 wurden demnach 26 Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren erfasst, 2025 waren es 41 und im laufenden Jahr bereits 51. Hinzu kommen 2026 fünf tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren – in den beiden Vorjahren war in dieser Altersgruppe kein Fall registriert worden. Außerdem bestätigt der Senat, dass die Hamburger Polizei gegen Personen ermittelt, die möglicherweise der Gruppe „Terror 18“ zuzuordnen sind.
Dazu Deniz Çelik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Die heutigen Festnahmen bei der Neonazi-Gruppe ‚Terror 18‘ zeigen, wie gefährlich die Radikalisierung junger Menschen inzwischen geworden ist. Und die Verbindungen der Gruppe zu Rechtsextremen in Hamburg müssen für die Sicherheitsbehörden ein Weckruf sein. Zwei der Festgenommenen sind gerade einmal 14 Jahre alt. Es ist alarmierend, dass sich auch in Hamburg die Zahl jugendlicher Tatverdächtiger bei rechten Straftaten seit 2023 nahezu verdoppelt hat. Und mittlerweile geraten sogar Kinder unter 14 Jahren wegen rechter Straftaten ins Visier der Polizei. Rechtsextreme Netzwerke erreichen immer jüngere Menschen, verbreiten ihren Hass über soziale Medien und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Der Senat muss endlich eine wirksame Strategie gegen die rechtsextreme Radikalisierung von Kindern und Jugendlichen entwickeln und sie im Landesprogramm ‚Hamburg – Stadt mit Courage‘ verankern. Dazu gehören mehr Präventions- und Ausstiegsangebote und eine Lehrkräftefortbildung, die dieses Thema zum Schwerpunkt macht.“
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft