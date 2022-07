Erstellt in

Nassau – Im Zeitraum vom 17.07.2022 21.00 Uhr – 18.07.2022 18.00 Uhr kam es in der Verlängerung des Brühlweg, in Höhe der Schleuse von Nassau zu einem Einbruch in eine dort gelegene Gartenhütte.

Die Täter hebelten die Zugangstür auf und entwendeten daraus diverses hochwertiges Werkzeug. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Montabaur