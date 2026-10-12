Neue Grundschule Datzeberg im DatzeCenter eröffnet – 152 Schülerinnen und Schüler ziehen nach den Herbstferien ein – bisher ungenutzte Flächen des Einkaufszentrums umfassend umgebaut.
Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg hat heute die neue Grundschule Datzeberg im DatzeCenter offiziell eröffnet. In gut einem Jahr Bauzeit wurden bislang ungenutzte Flächen des Einkaufszentrums zu einem eigenständigen Schulbereich umgebaut. 152 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen und vier Lerngruppen sowie 25 Mitarbeitende werden den neuen Standort nach den Herbstferien beziehen. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 9,9 Millionen Euro.
„Mit der neuen Grundschule investiert die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg nicht nur in moderne Räume, sondern vor allem in die Zukunft der Kinder und des Datzebergs“, so Oberbürgermeister Nico Klose. „Hier werden Kinder lesen und rechnen lernen, Freundschaften schließen und Erinnerungen fürs Leben sammeln. „Dass wir in nur gut einem Jahr aus ehemaligen Gewerbeflächen einen solchen Lernort schaffen konnten, ist eine bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung. Diese Schule ist ein klares Bekenntnis zum Stadtteil und zu den Familien, die hier leben.“
Schulräume nach den Anforderungen des Unterrichts gestaltet
Die neue Grundschule ist für einen zweizügigen Schulbetrieb mit bis zu 224 Kindern ausgelegt. Sie verfügt über
- acht allgemeine, großzügige Unterrichtsräume,
- drei Fachunterrichtsräume (für Werken, Kunst und Musik),
- einen Bewegungsraum,
- einen Fachraum Lesen sowie
- sieben Lerngruppenräume: vier Räume für Diagnose-Förderlerngruppen, drei Räume für die „Kleine Schulwerkstatt“ als inklusives Präventions- und Förderangebot
Ergänzt wird das Raumangebot durch Sozial-, Verwaltungs- und Nebenräume. Die unterschiedlichen Unterrichts- und Lerngruppenräume bieten zugleich räumliche Voraussetzungen für die individuelle Förderung sowie für Kinder mit besonderen Lern- und Unterstützungsbedarfen.
Bei der Planung und Ausstattung wurden die Anforderungen des Schulbetriebs gemeinsam mit der Schulleitung und dem Kollegium abgestimmt. Auch Schülerinnen und Schüler waren an einzelnen Gestaltungsfragen beteiligt. In Workshops wurden unter anderem die Farbgestaltung, die Möblierung und das Orientierungssystem innerhalb der Schule thematisiert.
Die Klassenräume sind mit flexibel kombinierbaren Einzeltischen und weiteren beweglichen Möbelelementen ausgestattet. Dadurch können die Räume für unterschiedliche Unterrichts- und Gruppenformen genutzt werden.
Die Ausstattung geht dabei bewusst über eine klassische Standardmöblierung hinaus. Jedes Kind erhält einen persönlichen Spind sowie eigene Ranzen- und Ablagefächer, sodass Materialien und Schulsachen geordnet in der Schule verbleiben können.
Die Fachräume für Kunst, Werken, Musik, Lesen und Bewegung wurden jeweils individuell auf ihre pädagogische Nutzung zugeschnitten. Die zwischen Klassenräumen angeordneten Gruppenräume schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Differenzierung und das Arbeiten in kleineren Lerngruppen.
Auch außerhalb der Unterrichtsräume stehen mit flexiblen Sitz-, Arbeits- und Bewegungselementen zusätzliche Lern- und Aufenthaltsorte zur Verfügung. Ein besonderes Element ist eine mehrstufige Lernlandschaft in Form eines „Eisbergs“, die auch im Flurbereich bewusst Möglichkeiten zum Lernen und gemeinsamem Aufenthalt bietet.
Grundschule und Einkaufszentrum unter einem Dach
Eine Besonderheit des Projekts ist die Unterbringung der Grundschule im bestehenden DatzeCenter. Dafür wurden bisher leer stehende Flächen im ersten und zweiten Obergeschoss umgebaut. Die Unterrichtsräume befinden sich ausschließlich im ersten Obergeschoss. Im zweiten Obergeschoss sind unter anderem die Schulverwaltung und Räume für die Lehrkräfte untergebracht. Insgesamt verfügt die Schule über rund 4.100 Quadratmeter Fläche.
Zusätzlich erhält die Schule einen neu gestalteten Schulhof mit einer Fläche von rund
1.500 Quadratmetern. Er bietet vielfältige Bewegungs- und Spielangebote, darunter einen Bolzplatz, einen Basketballkorb, Kletter- und Balancierelemente sowie ein barrierearm nutzbares Bodentrampolin. Ergänzt wird der Außenbereich durch Hochbeete, von denen zwei so gestaltet sind, dass sie auch im Rollstuhl gut genutzt werden können, sowie durch ein grünes Klassenzimmer mit Sonnensegel, sodass der Schulhof nicht nur der Bewegung und Erholung dient, sondern auch in den Schulalltag und das Lernen im Freien einbezogen werden kann. Neue Bäume und Sträucher sorgen zugleich für zusätzliche Begrünung und künftig mehr Schatten.
Der Schulbereich ist baulich vom Einkaufsbetrieb getrennt und verfügt über eigene Zugänge; für Kundinnen und Kunden des DatzeCenters ist ein Zutritt in die Schule nicht möglich.
Mit dem Umbau erhalten bislang ungenutzte Flächen des Einkaufszentrums eine neue Funktion, während das DatzeCenter weiterhin als Einkaufs- und Versorgungsstandort genutzt wird. Das Vorhaben sichert damit nicht nur den Grundschulstandort auf dem Datzeberg, sondern ist zugleich ein Beispiel für die Umnutzung bestehender Gebäude im Rahmen der Stadtentwicklung.
9,9 Millionen Euro für den neuen Schulstandort
Die Bauarbeiten begannen am 16. Juli 2025.
Grundlage für die Umsetzung ist ein langfristiger Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren zwischen der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg und dem Eigentümer des DatzeCenters. Der Vertrag umfasst die Verpflichtung des Eigentümers, die vereinbarten Flächen für die schulische Nutzung umzubauen. Dieser setzte die Baumaßnahmen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung um. Der Mietvertrag sieht zudem zwei Verlängerungsoptionen um jeweils fünf Jahre vor. Damit schafft die Stadt die vertraglichen Voraussetzungen für eine langfristige Nutzung des Standortes.
Der Umbau der bisherigen Gewerbeflächen zu einer Grundschule erforderte umfangreiche Eingriffe in die Gebäudestruktur sowie die technische Ausstattung: Zu Beginn wurden vorhandene Innenausbauten zurückgebaut und neue Raumaufteilungen geschaffen. Anschließend erfolgten die Erneuerung und Anpassung der technischen Gebäudeausrüstung, darunter Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen. Die vorhandenen Fenster wurden erneuert und mit außen liegendem Sonnenschutz ausgestattet. Für die Erschließung des Schulbereichs wurde unter anderem ein neuer Treppenturm errichtet. Ein Aufzug ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den verschiedenen Ebenen.
Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf rund 9,9 Millionen Euro. Zum Baubeginn im Juli 2025 waren zunächst rund acht Millionen Euro veranschlagt. Die Kostensteigerung ist unter anderem auf eine Erweiterung der vorgesehenen Schulflächen zurückzuführen, um die Anforderungen der Schulbauempfehlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern besser berücksichtigen zu können.
Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt mit einer Sonderbedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres und Bau in Höhe von 750.000 Euro.
Grundlage für die Entwicklung des neuen Schulstandortes ist der 2022 von der Stadtvertretung gefasste Grundsatzbeschluss (STV 27/27/2022) zur Entwicklung der städtischen Schulstandorte.
Schulstandort mit einer langen Geschichte
Die Geschichte der heutigen Grundschule Datzeberg reicht bis in das Jahr 1979 zurück. Am 23. November wurde das Schulgebäude in der Rasgrader Straße 4 eingeweiht. Zunächst war dort die 20. Polytechnische Oberschule untergebracht. Im Zuge der Neuordnung des Schulwesens nach der deutschen Wiedervereinigung wurde die 20. Oberschule 1992 aufgelöst. Am bisherigen Standort entstand die 12. Grundschule mit Integrationsklassen. Seit 2008 trägt die Einrichtung den Namen Grundschule Datzeberg.
Das Gebäude wurde im Laufe der Jahre mehrfach instand gesetzt und teilweise modernisiert. Bereits 2010 äußerten Schülerinnen und Schüler bei der Einweihung der benachbarten Turnhalle gegenüber dem damaligen Oberbürgermeister den Wunsch nach einem neuen Schulgebäude. 2024 folgte die Entscheidung für einen langfristigen Mietvertrag und den Umbau der Flächen im DatzeCenter.
Eröffnung mit der gesamten Schulgemeinschaft
Die Eröffnungsfeier am 12. Oktober stand unter dem Motto „Leinen los! Unsere Schule nimmt Fahrt auf!“. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gestalteten das Programm mit Redebeiträgen, Musik und Tanz. Im Mittelpunkt stand eine symbolische Schiffstaufe. Anschließend erhielten die Gäste bei geführten Rundgängen Einblicke in die neuen Schulräume.
In den Herbstferien findet der Umzug der Grundschule statt, sodass der reguläre Unterricht am neuen Standort nach den Ferien starten kann.
Nach dem Umzug der Grundschule soll das bisherige Schulgebäude in der Rasgrader Straße 4 zum Verkauf angeboten werden. Die entsprechenden Vorbereitungen laufen.
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Text: Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg