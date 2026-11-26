Neuer Milch-Check-Ratgeber sorgt für Orientierung – Kuhmilch oder Pflanzenalternative? Hamburg, 26. November 2026 – Auch wenn pflanzliche Milchalternativen laut GFI Europe inzwischen einen Marktanteil von rund neun Prozent am deutschen Milchmarkt erreicht haben, gehört Kuhmilch für viele Verbraucher:innen zum Alltag. VIER PFOTEN weist in seiner aktuellen Kampagne auf das unbekannte Leid der Kälber in der Milchindustrie hin. Der neue Milch-Check-Ratgeber zeigt nicht nur, was hinter der Milchproduktion steckt, sondern informiert auch über Inhaltsstoffe wie Protein und Calcium und gibt konkrete Einkaufstipps.
„Zum einen wissen viele Konsumentinnen und Konsumenten bis heute nicht wie sehr gerade Kälber in der Milchindustrie leiden, zum anderen existieren immer noch viele Vorurteile gegenüber pflanzlichen Alternativen. Unser neuer Ratgeber schließt auf 16 Seiten übersichtlich Wissenslücken und ist ein wertvoller Einkaufsratgeber für alle, die sich tierschutzgerecht ernähren und dabei nicht auf Protein oder Calcium verzichten möchten“, sagt Cecilia Wiesenewsky, Campaignerin bei VIER PFOTEN Deutschland.
Tierschutz: Die tragische Rolle der Kälber
Laut einer Umfrage im Auftrag von VIER PFOTEN weiß nicht einmal jeder zweite Befragte: Damit eine Kuh Milch geben kann, muss sie jährlich ein Kalb bekommen. Fast alle Kälber wachsen ohne Mutter auf, bekommen Milchersatz und haben keinen Zugang zur Weide. Fast jedes zweite Kalb erkrankt bereits früh, etwa an Durchfall oder Atemwegserkrankungen. Hinzu kommen schmerzhafte Eingriffe wie das Enthornen. Ein Teil der weiblichen Kälber bleibt im Milchsystem und wird später selbst zur Milchkuh. Der Großteil der Kälber wird an Mastbetriebe verkauft, mehrere Monate gemästet und geschlachtet.
Einkaufen: Die verschiedenen Label
Viele Verbraucher:innen sind unschlüssig, wie sie die Milchlabels einordnen sollen. Der aktuelle Milch-Check-Ratgeber erklärt die Unterschiede zwischen Bio-, Weide-, und Heumilch. Dabei erfahren Leser:innen, dass selbst bei Biomilch die Kälber in der Regel kurz nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden. Ausnahme in der Milchwirtschaft ist die kuhgebundene Kälberaufzucht, wo die Kälber zunächst bei ihren Müttern bleiben können. Konsument:innen erfahren im Ratgeber von VIER PFOTEN wo sie Produkte aus kuhgebundener Kälberaufzucht kaufen können.
Ernährung: Vergleich Inhaltsstoffe
Neben der Einordnung gängiger Vorurteile gegenüber pflanzlichen Alternativen beleuchtet der Ratgeber auch deren Inhaltsstoffe: Der Milch-Check vergleicht Kuhmilch mit pflanzlichen Alternativen auf Basis von Erbsen, Hafer, Soja, Kokos und Mandeln hinsichtlich ihres Gehalts an Eiweiß, Calcium und Vitamin B12. Auch Umweltaspekte werden berücksichtigt. Fazit: Auch mit pflanzlichen Alternativen können Konsument:innen ihren Eiweiß- und Calciumhaushalt abdecken.
Lösungswege: Alternativen
Tierfreundliche Verbraucher:innen können sich am 3R-Prinzip (Reduce, Refine, Replace) orientieren. Das bedeutet: weniger tierische Produkte konsumieren, Produkte aus möglichst tierfreundlicher Haltung, etwa aus kuhgebundener Kälberaufzucht, bevorzugen oder auf pflanzliche Alternativen auf Basis von Hafer, Soja, Erbse umsteigen.
Den Milch-Check-Ratgeber finden Sie hier. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.
***
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz