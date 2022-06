Neuhofen – Unbekannte nachts im Gemeindezentrum

Erstellt in

Neuhofen – Unbekannte Personen ließen sich vermutlich am Freitagabend, 17.06.2022, unbemerkt im Gemeindezentrum „Neuer Hof“ einschließen. Die Täter:innen beschädigten im weiteren Verlauf mehrere Dekoartikel im Innern des Gebäudes und setzten eine Pflanze in Brand. Außerdem wurden Getränke und Speisen, die dort auf Grund einer, am darauffolgenden Tag geplanten, Veranstaltung, gelagert waren, entwendet. Zwei Feuerlöscher wurden außerdem nach draußen verbracht und dort abgestellt. Anschließend verließen die Personen das Gebäude wieder.

Die Polizei geht Spuren nach, die sie am Tatort sichern konnte. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter:innen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Ludwigshafen