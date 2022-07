Ostalbkreis – Unterschneidheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Unterschneidheim (BW) – Fußgänger von Pkw erfasst und getötet Am frühen Sonntag morgen, gegen 01:35 Uhr, befuhr eine 50-jährige VW-Passat-Fahrerin die Landesstraße 1060 von Itzlingen kommend in Richtung Kerkingen. Kurz vor der Abzweigung nach Sechtenhausen bemerkte sie einen dunkel gekleideten Fußgänger, welcher in gleicher Richtung auf der Straße lief. Obwohl die 50-jährige eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte sie den Frontalzusammenstoß mit dem 49-jährigen Mann nicht mehr verhindern. Der 49-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Die 49-jährige Pkw-Lenkerin und ihr 53-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15000 Euro. Die Landesstraße 1060 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 05:00 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst übernommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutachter beauftragt.

Polizeipräsidium Aalen