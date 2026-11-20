Pflegeanträge auf Rekordniveau: VdK warnt vor Wartezeiten und wachsender Verunsicherung – Angst vor Leistungskürzungen treibt Pflegebedürftige und Angehörige um – Bentele fordert zügige Bearbeitung aller Anträge.
Nach dem Aufruf des VdK im August verzeichnen die Medizinischen Dienste einen deutlichen Anstieg bei den Anträgen auf Feststellung eines Pflegegrads. Gleichzeitig nimmt die Verunsicherung unter Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu.
VdK-Präsidentin Verena Bentele hebt die Bedeutung des Aufrufs angesichts der gestiegenen Antragszahlen hervor: „Es war richtig, im August Menschen zu ermutigen, ihre Ansprüche auf Pflegeleistungen überprüfen zu lassen. Wer Unterstützung benötigt und bisher noch keinen Pflegegrad beantragt hat, sollte nicht länger warten und unbedingt noch in diesem Jahr handeln.“
Zugleich erreichen den VdK zahlreiche Rückmeldungen besorgter Mitglieder. Insbesondere die geplanten Änderungen bei den Leistungsbudgets und den Schwellenwerten für die Einstufung in einen Pflegegrad sorgen für Unruhe. „Viele Betroffene fragen sich, ob sie künftig noch die Unterstützung erhalten, auf die sie angewiesen sind. Vor allem pflegende Angehörige haben Angst, dass die bestehenden Versorgungsarrangements durch die Veränderungen ins Wanken geraten. Was sie sich über Jahre organisiert haben, könnte dadurch gefährdet oder finanziell nicht mehr tragbar sein“, erklärt Bentele.
Der VdK fordert die Bundesregierung deshalb auf, die Zugangsvoraussetzungen für die Pflegegrade nicht zu verschärfen. Denn der Unterstützungsbedarf pflegebedürftiger Menschen verschwindet nicht dadurch, dass die Hürden für die Einstufung höher gesetzt werden. Die Folgen einer solchen Verschärfung würden vielmehr die pflegenden Angehörigen tragen, die ohnehin einen Großteil der Versorgung übernehmen.
Mit Blick auf die steigende Zahl der Anträge mahnt der VdK eine zügige Bearbeitung an. „Es darf nicht passieren, dass ausgerechnet diejenigen, die dringend Hilfe brauchen, nun noch länger auf eine Entscheidung warten müssen. Die Medizinischen Dienste und Pflegekassen stehen in der Verantwortung, die zusätzlichen Anträge schnell und zuverlässig zu bearbeiten. Die notwendige Unterstützung muss bei den Menschen ankommen – und zwar rechtzeitig“, fordert die VdK-Präsidentin.
Wie deutlich die Zahl der Pflegebegutachtungen zunimmt, belegen aktuelle Daten der Medizinischen Dienste. Laut einem Bericht der Tagesschau gingen im Oktober bundesweit 419.000 Aufträge für Pflegegutachten ein. Das sind 69.000 Anträge mehr als im Vorjahreszeitraum. Erste Zahlen aus einzelnen Medizinischen Diensten auf Landesebene deuten darauf hin, dass sich der Anstieg im November weiter verstärken könnte.
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Text: Sozialverband VdK Deutschland e. V.