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POL-WL: Sattelzug brannte aus auf A261

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POL-WL: Sattelzug brannte aus auf A261 – Rosengarten/A261 (ots) – Sattelzug brannte aus

Gestern, 1.7.2026, gegen 17:50 Uhr, war ein 33-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A261 von Hamburg in Richtung Bremen unterwegs.

Kurz hinter der Anschlussstelle Tötensen geriet die Zugmaschine, vermutlich infolge eines technischen Defekts, in Brand. Der Fahrer stoppte seinen Sattelzug und versuchte, den Brand zu löschen. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Nach Eingang des Notrufes wurde die A261 voll gesperrt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rade, Tötensen, Leversen-Sieversen und Neu Wulmstorf waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand ab.

Der verletzte Fahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Durch das Feuer wurde die Sattelzugmaschine völlig zerstört. Auch der Auflieger, beladen mit rund 23 Tonnen Nudeln, sowie die Fahrbahn wurden durch die Flammen beschädigt.

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Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 500.000 EUR. Die A261 blieb bis 20:30 Uhr voll gesperrt, so dass es zu erheblichem Rückstau kam.

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Text: Polizei Winsen Luhe

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