Presseschau – Der Tagesspiegel: Bundesagentur für Arbeit braucht noch eineinhalb Jahre, um Kurzarbeits-Anträge abzuarbeiten

Presseschau – Berlin: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird noch rund eineinhalb Jahre damit beschäftig sein, die Anträge auf Kurzarbeit abzuarbeiten.

Wie der Tagesspiegel berichtet, hat sich in der Corona-Pandemie sowie in einigen Branchen auch infolge des Krieges in der Ukraine ein entsprechender Antragsstau gebildet.

Die Abschlussprüfung bei 1,1 Millionen Anträgen auf Kurzarbeitergeld habe noch nicht stattgefunden, sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach der Zeitung.

