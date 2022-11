Regensburg – Amt für Tagesbetreuung von Kindern wegen Umzug vom 16. November 2022 bis einschließlich 21. November 2022 geschlossen

Neue Räumlichkeiten ab 22. November 2022

Regensburg (BY) – Das Amt für Tagesbetreuung von Kindern ist von Mittwoch, 16. November, bis einschließlich Montag, 21. November 2022, wegen Umzugs geschlossen und in diesem Zeitraum telefonisch nicht erreichbar.

In dringenden Fällen wird gebeten, sich über das Sammelpostfach kinderbetreuung@regensburg.de an das Amt zu wenden.

Ab Dienstag, 22. November 2022, ist das Amt für Tagesbetreuung von Kinder zu den gewohnten Öffnungszeiten in den neuen Räumlichkeiten in der Kastenmaierstraße 1, 93055 Regensburg, 2. Stock erreichbar.

Der KitaPlaner läuft online für Platzanfragen weiter.

Das Tagespflegenest (Ersatzbetreuung) Domplatz 3, Zugang über das Frauenbergl, verbleibt in seinen Räumen und bleibt geöffnet.

Stadt Regensburg