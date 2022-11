Regensburg – Kultur: Literature for Future?

Lesungen der Preisträgerin und des Preisträgers des Wettbewerbs LITERATUR UPDATE 2022

Regensburg (BY) – Am Mittwoch, 16. November 2022, präsentieren um 18 Uhr die Preisträgerin und der Preisträger des sechsten LITERATUR UPDATE-Wettbewerbs Clara Heinrich und Armin Wühle im Regensburger Ostentor-Kino (Adolf-Schmetzer-Straße 5) ihre prämierten Essays. Der Wettbewerb wurde vom STADTKULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e. V. ausgerichtet. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt Regensburg statt und ist kostenlos.

Die Lesenden und ihre Essays: Zwischen Lyrik, Prosa und großen Narrativen

Clara Heinrich arbeitet in ihrem Essay „da ist der kraj“ mit Elementen aus Lyrik und Prosa. Der 29-Jährigen mit Wurzeln in Franken gelingt es, durch die Verflechtung von persönlicher Geschichte und Zitaten einen eigenen Kosmos zu erschaffen, der einen poetischen Blick auf die Welt eröffnet. Thema ihres Texts ist die Landschaft, die ins Schreiben wächst.

Armin Wühle formuliert in seinem Essay „Der innere Chor“ vier Thesen über das Potenzial von Geschichten: ihre Wirkmächtigkeit, das Aufzeigen von Alternativen jenseits der geraden Linie, ihre emotionale Funktion, Menschen betroffen zu machen, und die Möglichkeit, sich durch sie zu verständigen. Der 31-Jährige, gebürtig aus Ebersberg bei München, setzt sich in seinem Text mit dem gesellschaftlichen Klima auseinander, indem er exemplarische Narrative als Vorbilder aufzeigt.

Literatur trifft auf Musik: Zweifel und Cäcilia als musikalisches Rahmenprogramm

Neben den Lesungen der Essays hält die mehrfach preisgekrönte und ausgezeichnete Lyrikerin und Essayistin Volha Hapeyeva am Mittwoch zum Auftakt der Veranstaltung eine Laudatio auf die Preisträgerin und den Preisträger. Das musikalische Rahmenprogramm wird von „Zweifel und Caecilia“ gestaltet. Das Duo, bestehend aus Valentin Penninger (Live-Elektronik, Violine, Vocals) und Michael Dwumoh (E-Gitarre, Vocals) macht seit 2017 zusammen Musik und verbindet ausgehend von experimenteller elektronischer Musik verschiedenste Musiktraditionen. Dabei entsteht eine spannende Mischung aus elektroakustischen Beats, sphärisch-melancholischen Soundscapes, improvisatorischem Instrumentalspiel und kommentierenden Texten.

Weitere Informationen

Sowohl die Lesungen als auch der Wettbewerb selbst sind Teil des „Kunst. Klima. Kunst“-Festivals, welches in circa 20 bayerischen Städten vom Sommer 2022 bis zum Sommer 2023 abgehalten wird. Initiiert vom Verein STADTKULTUR schafft das Festival eine Veranstaltungs- und Diskussionsplattform für Beiträge aus den verschiedenen Städten und Gemeinden. Ergänzt werden die Kunst- und Kulturveranstaltungen durch die Schulungsreihe „Kulturarbeit im Klimawandel“, welche an die Kommunen sowie Organisatorinnen und Organisatoren gerichtet ist. Das Kulturreferat der Stadt Regensburg ist Teil des Vereins STADTKULTUR und richtet den diesjährigen Literaturwettbewerb aus.

Stadt Regensburg