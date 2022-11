Saarbrücken – Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 4. Dezember

Saarbrücken (SL) – Am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, lädt die Stadtkapelle Saarbrücken zu ihrem traditionellen Adventskonzert in die Stiftskirche in St. Arnual ein.

Auf dem Programm stehen klassische Weihnachtslieder ebenso wie jazzige Bearbeitungen modernerer amerikanischer Songs zur Weihnachtszeit. Unter anderem spielt das Orchester unter Leitung von Dirigent Matthias Weißenauer das „Ave Maria“ (Sopran: Bettina Bauer vom Saarländischen Staatstheater), „A Most Wonderful Christmas“ oder „A Holy Night“.

Eröffnet wird der stimmungsvolle musikalische Abend von Oberbürgermeister Uwe Conradt, Präsident der Stadtkapelle Saarbrücken.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Wer sicher sein möchte, einen Sitzplatz zu bekommen, sollte frühzeitig vor Ort sein. Da die Anzahl der Parkplätze rund um die Stiftskirche begrenzt ist, empfiehlt es sich, wenn möglich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

Stadt Saarbrücken