Saarbrücken – Bequem und günstig zum „Kultstadtfest“ – Landeshauptstadt gibt Tipps zur Anreise

Saarbrücken (SL) – Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, findet eine neue Großveranstaltung statt: das Saarbrücker „Kultstadtfest“. Die Landeshauptstadt gibt Tipps, wie Besucherinnen und Besucher bequem und günstig anreisen können.

9-Euro-Ticket oder Tageskarte nutzen

Die Stadt empfiehlt, das Auto stehenzulassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Mit dem 9-Euro-Ticket können Interessierte einen Monat lang beliebig oft mit dem Nahverkehr fahren. Das Ticket kann an den Fahrkartenautomaten der Saarbahn, den Vorverkaufsstellen, im Saarbahn Service Center oder digital in der Saarfahrplan-App sowie über den DB Navigator gekauft werden.

Mit einer Tageskarte fahren fünf Personen in Saarbrücken ganztägig für 9,90 Euro und im gesamten saarVV-Netz für 18,90 Euro. Drei Kinder unter sechs Jahren fahren kostenfrei mit. Die Tageskarten können direkt im Bus, an allen stationären Automaten, Vorverkaufsstellen oder digital über die Saarfahrplan-App sowie den DB Navigator gekauft werden.

Fahrrad und E-Bike kostenlos abstellen

Im gesamten Innenstadtgebiet verteilt gibt es zahlreiche kostenlose Fahrradabstellanlagen, zum Beispiel entlang der Bahnhofstraße, der Berliner Promenade und der Nebenstraßen. Anlagen mit Ladestationen für Pedelecs oder E-Bikes stehen unter anderem am Quartier Eurobahnhof und am Rathaus St. Johann zur Verfügung.

Zahlreiche öffentliche Parkplätze

Die Landeshauptstadt bietet Autofahrerinnen und -fahrern ein umfangreiches Parkangebot in der Innenstadt. Rund 9000 Parkplätze gibt es allein in den Parkhäusern und auf Parkplätzen.

Für E-Mobile sind zahlreiche Aufladeplätze in Saarbrücken eingerichtet. Sie befinden sich zum Beispiel am Landwehrplatz, in der Trierer Straße und der Mainzer Straße. Seit Juni 2021 erhebt die Landeshauptstadt an den E-Ladestationen im öffentlichen Verkehrsraum während des Ladevorgangs keine Gebühren mehr. Wer mit dem Motorrad anreist, kann unter anderem in der Faktoreistraße, der Fürstenstraße und der Kaltenbachstraße parken.

Geänderte Verkehrsführung während des Festes

Die Straßen „Am Stadtgraben“ und Schillerplatz bleiben in der Zeit von Freitag, 15. Juli, 17 Uhr, bis Montag, 18. Juli, 5 Uhr, in beide Fahrtrichtungen für den Straßenverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Karstadt-Parkhaus ist von der Wilhelm-Heinrich-Brücke kommend möglich.

Von Freitag, 15. Juli, 7 Uhr, bis Montag, 18. Juli, 5 Uhr, wird die Faßstraße gesperrt. Außerdem bleibt die Obertorstraße von Donnerstag, 14. Juli, 6 Uhr, bis Montag, 18. Juli, 5 Uhr, gesperrt.

Aufgrund der Ausweitung der Veranstaltung auf den Schlossplatz gelten in diesem Bereich während des Festes folgende Verkehrsführungen: Die Zufahrten zum Schlossplatz und zur Straße „Am Schlossberg“ bleiben am Samstag, 16. Juli, von 8 bis 21 Uhr gesperrt. Außerdem wird eine Halteverbotszone auf dem vom Schloss kommend ersten Parkplatz des Nanteser Platzes von Donnerstag, 14. Juli, 12 Uhr, bis Samstag, 16. Juli, 21 Uhr, eingerichtet. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Sperrung der Franz-Josef-Röder-Straße zwischen der Einmündung zur Spichererbergstraße und der Wilhelm-Heinrich-Straße vorgenommen werden.

Erreichbarkeit des Parkhauses am Staatstheater

Das Parkhaus am Staatstheater bleibt über die Bleichstraße erreichbar. Dem von der A 620 kommenden Verkehr wird empfohlen, über die Bismarckbrücke abzufahren. Für den von der Wilhelm-Heinrich-Brücke kommenden Verkehr ist das Parkhaus aufgrund der Vollsperrung der Straße „Am Stadtgraben“ wie folgt zu erreichen: Betzenstraße – Stephanstraße – Dudweilerstraße – Richard-Wagner-Straße – Martin-Luther-Straße – Egon-Reinert-Straße – Großherzog-Friedrich-Straße – Bleichstraße. Ab der Einmündung Großherzog-Friedrich-Straße/Bleichstraße weisen aufgestellte Planskizzen den Weg.

Weitere Informationen zur Anreise und zu Parkmöglichkeiten gibt es unter kultstadtfest.saarbruecken.de/service/anreise.

Stadt Saarbrücken