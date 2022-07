Saarbrücken – Für mehr Stadtsauberkeit: ZKE informiert und kontrolliert am Dienstag Anliegerreinigung in Schafbrücke

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Im Rahmen der städtischen Kampagne „Sauber ist schöner“ ist die Umweltstreife des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) am Dienstag, 19. Juli, im Stadtteil Schafbrücke unterwegs.

Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren Abschnitte vor Häusern, die einer Kehrpflicht durch die Eigentümerinnen und Eigentümer unterliegen. Diese sind laut Straßenreinigungssatzung in den meisten Straßen in Saarbrücken dazu verpflichtet, Straßen und Gehwege vor ihren Anwesen regelmäßig von Verschmutzungen zu befreien. Dazu zählen beispielsweise Laub und Unkraut, aber auch Kleinmüll wie Hundekot oder Zigarettenkippen. Die Reinigungspflicht gilt auch für Plätze, Parkflächen, Haltestellen, Radwege sowie Fußgängerunterführungen, die der ZKE nicht reinigt. Sie wird in der Regel im Mietvertrag auf die Mieterinnen und Mieter übertragen.

Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, werden von der Umweltstreife schriftlich darüber informiert und bekommen die Gelegenheit, die Reinigung nachzuholen. Werden bei nachträglichen Kontrollen dann erneut Verschmutzungen festgestellt, leitet die Umweltstreife ein Bußgeldverfahren ein.

Eine Übersicht der Bereiche, für die der ZKE zuständig ist, und die städtische Reinigungssatzung gibt es unter www.zke-sb.de/strassen.

Im Rahmen der städtischen Kampagne „Sauber ist schöner. Aus Liebe zu unserer Stadt.“ verfolgt der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) bereits seit 2007 illegale Müllablagerungen. Unterstützt wird er dabei von der „Umweltstreife“, die für die Stadtteile Malstatt und Burbach zuständig ist. Die ZKE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren außerdem regelmäßig die Anliegerreinigung in ganz Saarbrücken und führen Sonderkontrollen in verschiedenen Stadtteilen durch.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.zke-sb.de/sauberistschoener.

