Saarbrücken – Landeshauptstadt sucht ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten für Güdingen

Saarbrücken (SL) – Die Landeshauptstadt Saarbrücken sucht eine neue ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte/einen neuen ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten für den Stadtteil Güdingen.

Der Bezirksrat Halberg vergibt das Ehrenamt über einen Zeitraum von fünf Jahren an eine Person, die in Fragen des Naturschutzes fachlich geeignet ist. Zu den Aufgaben der/des Naturschutzbeauftragten gehört unter anderem, bei Planungen und Maßnahmen, die den Naturschutz betreffen, Stellung zu beziehen. Das ist insbesondere bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen erforderlich. Weiterhin ist die Person damit beauftragt, Bürgerinnen und Bürger über den Naturschutz aufzuklären und Fehlentwicklungen in der Siedlungs- und Kulturlandschaft aufzuzeigen. Voraussetzung zur Übernahme des Ehrenamts ist die erforderliche Sachkunde, um Belange des Natur- und Landschaftsschutzes zu vertreten und die Fähigkeit, diese Fachkenntnisse zielgerichtet einzusetzen.

Personen, die an der Berufung zur ehrenamtlichen/zum ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten interessiert sind, können ihre Bewerbung an umweltamt@saarbruecken.de senden. Sie muss Angaben zur Person und die Motivation der Bewerberin/des Bewerbers enthalten.

Für weitere Informationen und um offene Fragen zu klären stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt Saarbrücken unter +49 681 905-4040 zur Verfügung.

