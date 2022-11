Saarbrücken – Linien 105, 108, 121 und Schulbuslinien: Umleitung wegen einer Vollsperrung der Talstraße in Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (SL) – Wegen einer Sperrung der Talstraße auf Höhe der Kreuzung Hardenbergstraße fahren die Busse der Linien 105, 108, 121 sowie mehrere Schulbuslinien von Mittwoch, 16. November, bis voraussichtlich Freitag, 18. November 2022, in beiden Richtungen eine Umleitung über die Franz-Josef-Röder-Straße. Für die Haltestelle „Hardenbergstraße“ hat die Saarbahn eine Ersatzhaltestelle in der Franz-Josef-Röder-Straße auf Höhe des Landgerichts eingerichtet.

In Richtung Schlossplatz entfallen bei den Linien 105, 801, 802, 807, 809, 811 und 827 die Haltestellen „Franz-Josef-Röder-Straße“ und „Feldmannstraße D“.

Die Linien 108, 121, 803, 810, 823 und 833 halten statt an der Haltestelle „Feldmannstraße D“ an der Haltestelle „Feldmannstraße B“.

In Richtung St. Arnual stoppen die Busse der Linien 105, 835 und 847 an der Haltestelle „Franz-Josef-Röder-Straße“ an der Bismarckbrücke. Bei den Linien 105 und 835 entfällt die Haltestelle „Feldmannstraße B“, die Linie 847 endet an der Ersatzhaltestelle „Hardenbergstraße“.

Die Busse der Linien 108, 121 und 823 fahren die Haltestelle „Franz-Josef-Röder-Straße“ in der Präsident-Baltz-Straße an.

Hinweise befinden auf www.saarbahn.de/umleitungen sowie in der Fahrplanauskunft Saarfahrplan (online und in der App).

