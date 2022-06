Saarbrücken – Musikschule bietet Schnupperstunden für Kontrabass und E-Bass am 12. und 19. Juli an

Saarbrücken – Musikschule der Landeshauptstadt bietet Schnupperstunden für Kontrabass und E-Bass am 12. und 19. Juli an.

Die Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken bietet dienstags am 12. und 19. Juli, 10 bis 18 Uhr, kostenlosen Schnupperunterricht für Kontrabass und E-Bass an. Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren sowie Erwachsene können unverbindlich testen, ob eines davon das richtige Instrument für sie ist.

Den Unterricht hält der brasilianische Bassist und Musikpädagoge Alexandre Ari Piazza. Er ist seit Februar an der Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken tätig. Parallel dazu studiert er an der Hochschule für Musik Saar Orchester- und Kammermusik mit dem Hauptfach Kontrabass sowie Music Education. In Brasilien hat er bereits ein Lehramtsstudium mit dem Hauptfach Gitarre abgeschlossen. Alexandre Ari Piazza schätzt am Bass besonders die Vielfalt des Repertoires, die sich mit dem E-Bass oder Kontrabass interpretieren lässt. Er ist offen für alle Musikstile, sodass Schülerinnen und Schüler bei ihm das lernen können, was ihnen am meisten Spaß macht.

Die Teilnahme an den Schnupperstunden ist kostenlos. Termine für eine 45-minütige Unterrichtsstunde können Interessierte per E-Mail an musikschule@saarbruecken.de vereinbaren. Für die Schnupperstunden stellt die Musikschule Leihinstrumente zur Verfügung.

Den Kontrabass als größtes Instrument in der Familie der Streichinstrumente können schon Kinder erlernen. Für sie gibt es sogenannte Mini-Bässe, die in etwa so groß sind wie ein Cello. Danach folgen nach und nach etwas größere Bässe.

Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an musikschule@saarbruecken.de.

Stadt Saarbrücken