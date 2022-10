Erstellt in

Die Stadtbibliothek Saarbrücken hat im Erdgeschoss eine separate MINT-Bibliothek eingerichtet.

Saarbrücken (SL) – Die Abkürzung MINT steht für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wer eine gültige Bibliothekskarte besitzt, kann die entsprechenden Medien rund um die Themen Forschen, Experimentieren und Programmieren seit dieser Woche kostenlos ausleihen. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, Familien, Kitas und Schulen. Damit leistet die Stadtbibliothek unter anderem auch einen Beitrag zur Förderung von Kindergarten- und Schulkindern in den sogenannten MINT-Fächern.

Die MINT-Bibliothek enthält eine vielfältige Auswahl an Lernmedien. Nutzerinnen und Nutzer können sich mithilfe eines Konstruktionssets an die Geometrie herantasten, mit Robotern wie BeeBots, Ozobots oder Dash programmieren lernen, eigene Umweltmess-Stationen erstellen oder mit Spielen und Messgeräten forschen und experimentieren. Entdeckerboxen fördern das Verständnis für Technik, Experimentierkästen führen an die Themen Elektronik, Mechanik und Magnetismus heran.

Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Saarbrücken steht ein umfangreicher Bestand an Medien zur Ausleihe bereit. Sie sind unter dem Begriff „MINT Bibliothek“ über den Online-Katalog der Stadtbibliothek recherchierbar.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek.saarbruecken.de.

Seo: Saarbrücken , Neue MINT-Bibliothek, in der Stadtbibliothek, Nachrichten, News, Saarland, 26.10.2022

Stadt Saarbrücken