Saarbrücken – Saarbahn: Linie 125 – Vollsperrung der St. Johanner Straße in Jägersfreude

Saarbrücken (SL) – Saarbahn: Wegen einer Vollsperrung der St. Johanner Straße in Jägersfreude fährt die Buslinie 125 ab Donnerstag, 21. Juli, bis voraussichtlich 4. November 2022 in beiden Richtungen eine Umleitung über die Sulzbachtalstraße. Die Haltestellen „Blechhammerstraße“, „St. Johanner Straße“, „Friedhofstraße“ und „Bergstraße“ entfallen in beiden Richtungen.

Die Busse halten bei Bedarf an den Haltestellen „Maybachstraße“, „Malditzer Wiese“, „Wilhelmshöhe“ sowie „Herrensoher Weg“ auf der Umleitungsstrecke.

Hinweise befinden sich an den Haltestellen, auf www.saarbahn.de/umleitungen sowie in der Fahrplanauskunft Saarfahrplan (online und in der App).

