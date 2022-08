Saarbrücken – Saarbahn: Linien 101,103, 104, 109, 121, 126 und 129 – Einbahnregelung in der Stengelstraße

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Aufgrund von Bauarbeiten wird die Stengelstraße in Alt-Saarbrücken zwischen der Eisenbahnstraße und Roonstraße ab Montag, 8. August, bis voraussichtlich Samstag, 13. August 2022, zur Einbahnstraße in Richtung Rathaus. Die Busse der Linien 101,103, 104, 109, 121, 126 und 129 fahren eine Umleitung über die Haltestelle „Keplerstraße“ und Deutschherrnstraße zur Haltestelle „Betriebshof“.

Die Busse halten an der Haltestelle „Hansahaus/Ludwigskirche A“ statt an der Haltestelle „C“.

Für die Linien 109 und 121 hat die Saarbahn vor der Kreuzung mit der Goebenstraße eine Ersatzhaltestelle „HTW/SWS“ eingerichtet. Alle anderen umgeleiteten Linien stoppen bei Bedarf an der Haltestelle „Deutschherrnstraße“ in Richtung „HTW/SWS“ und halten nicht an der Ersatzhaltestelle.

Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Die Haltestelle „Deutschherrnstraße“ in Richtung „Deutschhausweg“ entfällt.

Hinweise befinden sich an den Haltestellen, auf www.saarbahn.de/umleitungen sowie in der Fahrplanauskunft Saarfahrplan (online und in der App).

