Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Die Stadtbibliothek bietet am Dienstag, 25. Oktober, 17.30 Uhr, wieder eine Sprechstunde zu elektronischen Medien an. Interessierte können sich dann vor Ort über die entsprechenden Angebote der Bibliothek informieren.

Einmal pro Monat dienstags gibt die Stadtbibliothek eine Einführung in die „onleiheSaar“, das Streaming-Portal „FilmfriendSaar“ und die App „tigerbooks“. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, wie sie diese Angebote nutzen können, welche technischen Voraussetzungen dafür notwendig und welche Geräte kompatibel sind. Auch individuelle Fragen zur Nutzung können während der Sprechstunde geklärt werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.stadtbibliothek.saarbruecken.de erforderlich.

Weitere Termine in diesem Jahr finden am 22. November, 11 Uhr, und am 20. Dezember, 17.30 Uhr, statt.

Stadt Saarbrücken

SEO: Saarbrücken, Sprechstunde zu elektronischen Medien, in der Stadtbibliothek am 25. Oktober, News, Events, Termine, Saarland