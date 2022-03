Saarbrücken – Verkehr: Linien 126 und 30 – Vollsperrung der Straße Deutschmühlental in Alt-Saarbrücken

Posted in

Saarbrücken (SL) – Verkehr: Wegen einer Vollsperrung aufgrund von Bauarbeiten in der Straße Deutschmühlental in Alt-Saarbrücken entfallen bei den Buslinien 126 und 30 ab Montag, 21. März, bis voraussichtlich Samstag, 26. März 2022, mehrere Haltestellen.

Die Fahrten der Linie 126 entfallen zwischen „Messegelände“ und „Goldene Bremm“, in Richtung „Brebach Bahnhof“ fahren die Busse erst ab der Haltestelle „Betriebshof“.

Bei der Linie 30 entfallen in beiden Richtungen die Haltestellen „Schönecker Weg“ und „Messegelände“. In Richtungen „Hauptbahnhof“ wird zusätzlich die Haltestelle „Gutenbergstraße C“ nicht angefahren. Fahrgäste können ersatzweise die Haltestelle „Gutenbergstraße B“ nutzen.

Hinweise befinden sich an den Haltestellen, auf www.saarbahn.de/umleitungen sowie in der Fahrplanauskunft Saarfahrplan (online und in der App).

